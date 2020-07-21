2020-07-20T22:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 21 июля 2020 года: Центр травматологии в Чебоксарах снова будет работать по профилю

Сейчас там проводят дезинфекцию, в том числе и от COVID-19
Олег ЛУГОВОЙ
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Осталось также дождаться соответствующего распоряжения Минздрава России.Осталось также дождаться соответствующего распоряжения Минздрава России.
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Согласно последней информации, в Чувашии выявлено 48 новых случаев коронавируса. Так, с начал пандемии в республике инфекцией заразились 6 264 человека, из них 3 385 пациента смогли победить COVID-19, а 49 скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем Центр травматологии в Чебоксарах готовится снова работать по профилю. Туда уже не привозят больных коронавирусом. В медучреждении сейчас проводится дезинфекция, в том числе и от COVID-19. Также осталось получить соответствующее распоряжение от Минздрава России.

В свою очередь врио главы Чувашии Олег Николаев заметил, что в республике ситуация с коронавирусом стабилизируется - наметилась позитивная тенденция. С дальнейшим улучшением дел вскоре полностью к своей профильной работе сможет вернуться ряд других медучреждений региона, где из-за пандемии были развернуты дополнительные койка-места для больных COVID-19.

РАБОТА ДЕТСКИХ САДОВ

Администрацией Чебоксар было принято решение об открытии дежурных групп еще в 80 городских детсадах. Для этого в дошкольных учреждениях принимаются все необходимые профилактические меры.

- В детских садах, где потребность составила менее 10 детей, или проводятся ремонтные работы, дежурные группы пока открыты не будут. Это ДОУ №№ 21,28,30,51,61,89,103,114,140 и 151. В таком формате столичные детские сады продолжат работать на протяжении летнего сезона до особого распоряжения, - сообщили в управления образования Чебоксар.

Отметим, чтобы направить своего ребенка в дежурную группу, родителям нужно предоставить его медсправку и свои справки с места работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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