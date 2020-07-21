Он просил для себя смертную казнь: в Татарстане мужчину, который зарезал свою семью, приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Татарстана приговорил 41-летнего Айнура Харисова из Менделеевска к пожизненному лишению свободы. При этом сам он просил возможность искупить, а если это невозможно, то назначить смертную казнь.

Мужчину признали виновным в жестокой расправе над своей семьей - 38-летней Ангелиной Г., 19-летним сыном женщины от первого брака и собственным двухлетним ребенком. Ранил Харисов и второго сына экс-супруги - 12-летнего мальчика. Но тому удалось сбежать и позвать на помощь.

Все произошло в ночь на 3 декабря 2019 года в квартире дома на улице Юбилейной в Менделеевске. Тогда в круглосуточную пекарню забежал раздетый мальчик. Из одежды на нем были только трусы, а на теле - следы ножевых ранений. Пекари вызвали полицию и медиков. Сам же ребенок рассказал, что его отчим напал на маму и братьев.

Прибывшие на место преступления правоохранители нашли в указанной мальчиком квартире тела его матери, старшего брата, а также тяжело раненного двухлетнего брата. Но медики оказались бессильны - травмы оказались смертельными, мальчик скончался через несколько часов.

Подозреваемого в расправе над семьей задержали в Елабуге. Он заявил, что погибшая заставляла его ревновать, вот он и не выдержал. Вернувшись домой, хотел покончить с собой, даже предсмертную записку написал, но не успел ничего сделать.

Отметим, что Харисов ранее был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровья потерпевшему, состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. Ангелина развелась с ним из-за пьянства и возникающей на этой почве ревности. Харисов распускал руки. В итоге его жена устала это терпеть и подала документы на расторжение брака.

В тот вечер мужчина приехал из Елабуги, чтобы повидаться с родным двухлетним сыном, а затем схватил нож. На защиту матери бросился старший - 19-летний сын, но получил смертельный удар. Увидев, что средний пасынок не спит, Харисов приказал ему молчать и полоснул ножом. 12-летний мальчик притаился, а когда отчим вышел из комнаты, выпрыгнул в окно - семья жила на первом этаже. Пока ребенок искал помощи на улице, его отчим смертельно ранил самого младшего - своего родного сына. После расправы Харисов уехал обратно в Елабугу.

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