Коронавирус в Татарстане, последние новости на 21 июля 2020 года: за сутки скончались еще два пациента

С начала пандемии в Татарстане выявили 5 248 случаев коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на данный момент вылечились 4 104 зараженных, скончались - 29, последние два случая были зафиксированы за прошедшие сутки. При этом, у федерального штаба другие цифры: 4 157 выздоровевших и 19 скончавшихся.

ОБ ОЧЕРЕДЯХ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

С конца марта в Татарстане были закрыты все торговые центры. Спустя три с лишним месяца им вновь разрешили работать и обслуживать клиентов. Последние явно соскучились по шопингу. Так, у магазинов стали образовываться очереди. Об этом знают и в региональном Роспотребнадзоре.

То, что люди стоят в больших очередях в магазинах торговых центров – это неправильно, но это значит, что там соблюдаются требования 1 человек на 4 квадратных метра и социальная дистанция, объяснила столпотворения в казанских ТЦ зам руководителя управления Татарстана Любовь Авдонина.

О ПРАЗДНОВАНИИ КУРБАН-БАЙРАМА

Последние годы Курбан-байрам централизованно проводился в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. В 2020 году из-за пандемии коронавируса массового празднования в этих городах не будет.

- У людей будет возможность провести Курбан-байрам в индивидуальном порядке у себя в подворье, но в одной локации такого не будет. К этому решению пришли исходя из ситуации в городах, - заметил на очередной пресс-конференции первый зам муфтия Татарстана Рустам хазрат Валиуллин.