Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 21 июля 2020 года: число зараженных перевалило за 8 тысяч

По данным на утро вторника, 21 июля, в Ульяновской области выявлено 8 037 случаев коронавируса. Из них 110 зараженных зафиксированы за прошедшие сутки. Отметим, что 4 981 ранее инфицированный уже выздоровел, а 59 - скончались.

Большинство зараженных приходится на Ульяновск (4 235). Остальные из Димитровграда (647), Карсунского района (386), Инзенского района (351), Барышского района (302), Николаевского района (200), Новомалыклинского района (197), Ульяновского района (187), Цильнинского района (183), Мелекесского района (145), Сенгилеевского района (135), Майнского района (133), Тереньгульского района (130), Новоульяновска (128), Новоспасского района (122), Чердаклинского района (115), Вешкаймского района (90), Кузоватовского района (77), Сурского района (68), Старомайнского района (58), Старокулаткинского района (52), Павловского района (45), Радищевского района (35) и Базаросызганского района (16).

Местный Роспотребнадзор сообщает, что в регионе было проведено 152 214 тестов на COVID-19, обследовано 142 644 человека. Под медицинским наблюдением остаются 3 578 пациентов.