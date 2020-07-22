2020-07-22T19:51:47+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах маршрутка с пассажирами перевернулась после ДТП с иномаркой

Есть пострадавшие [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 22 июля, вечером на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах. Там столкнулись маршрутка №12 "Шамиля Усманова - Эссен" и легковой автомобиль "Хонда Цивик". После аварии микроавтобус перевернулся на бок на газоне.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Все, что потом происходило внутри маршрутки, снял на видео один из ее пассажиров. На записи стоны женщины, видимо, это пострадавшая. Видно, что кто-то разбил боковые стекла, осколки падают прямо на голову причитающей пассажирке, люди выбираются наружу через окна.

На места аварии прибыло сразу несколько автомобилей "скорой помощи". Точное количество пострадавших пока не сообщается. Но явно медицинская помощь понадобилась, предварительно, пассажиру иномарки. До приезда "скорой" мужчине пытались помочь очевидцы. По факту ДТП с общественным транспортом проводится прокурорская проверка.

- В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие ДТП, соответствие улично-дорожной сети в месте столкновения транспортных средств нормативным требованиям, соблюдение порядка допуска водителя к пассажирской перевозке, а автобуса - обязательным требованиям безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

В Набережных Челнах перевернулась маршрутка - первые минуты после ДТП.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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