Коронавирус в Чувашии, последние новости на 22 июля 2020 года: количество умерших от инфекции достигло 50 человек
В Чувашии была зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Так, к этому моменту число летальных исходов от COVID-19 в республике достигло 50-ти. Всего же с начала пандемии инфекцией заразились 6 310 человек, 3 405 из них смогли вылечить.
Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat
По мнению врио главы Чувашии Олега Николаева, ситуация с коронавирусом в республике стабилизируется. Он уверен, что в ближайшем будущем с разрешения Минздрава России в Чувашии медучреждения, в которых были развернуты койки для зараженных COVID-19, смогут полностью вернуться к профильной работе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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