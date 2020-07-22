2020-07-21T20:01:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 22 июля 2020 года: количество умерших от инфекции достигло 50 человек

С начала пандемии в республике было выявлено 6 310 зараженных COVID-19
Олег ЛУГОВОЙ
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Тем временем, по мнению врио главы Чувашии Олега Николаева, ситуация с коронавирусом в республике стабилизируется.Тем временем, по мнению врио главы Чувашии Олега Николаева, ситуация с коронавирусом в республике стабилизируется.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Чувашии была зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Так, к этому моменту число летальных исходов от COVID-19 в республике достигло 50-ти. Всего же с начала пандемии инфекцией заразились 6 310 человек, 3 405 из них смогли вылечить.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По мнению врио главы Чувашии Олега Николаева, ситуация с коронавирусом в республике стабилизируется. Он уверен, что в ближайшем будущем с разрешения Минздрава России в Чувашии медучреждения, в которых были развернуты койки для зараженных COVID-19, смогут полностью вернуться к профильной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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