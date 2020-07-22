Коронавирус в Чувашии, последние новости на 22 июля 2020 года: количество умерших от инфекции достигло 50 человек

В Чувашии была зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Так, к этому моменту число летальных исходов от COVID-19 в республике достигло 50-ти. Всего же с начала пандемии инфекцией заразились 6 310 человек, 3 405 из них смогли вылечить.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По мнению врио главы Чувашии Олега Николаева, ситуация с коронавирусом в республике стабилизируется. Он уверен, что в ближайшем будущем с разрешения Минздрава России в Чувашии медучреждения, в которых были развернуты койки для зараженных COVID-19, смогут полностью вернуться к профильной работе.