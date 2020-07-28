Путь «Буревестника»

Когда созданы благоприятные условия, активно растет бизнес и, в свою очередь, способствует процветанию республики. Пример тому - история ООО «Буревестник».

Это транспортное предприятие начиналось в 2004 году с двух автобусов, превратившись сегодня в одно из ведущих в Татарстане. Компания располагает парком в 150 комфортабельных автобусов, микроавтобусов, легковых автомобилей и имеет в штате более 250 работников. Предприятию доверяют обслуживать самые ответственные мероприятия городского, республиканского и федерального масштаба.

В этом перечне - ралли-марафон «Шелковый путь», Всемирный конгресс татар, Всероссийский спортивный форум «Россия - спортивная держава».

Испытания «Буревестник» прошел на отлично, что засвидетельствовано многочисленными благодарственными письмами министерств и ведомств РТ.

Но, конечно, главным экзаменом для всей Казани, и «Буревестника» в частности, явились спортивные состязания мирового уровня - Всемирная летняя Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта-2015.

В 2017 году «Буревестник» обслуживал Кубок Конфедераций FIFA, в 2018-м - ЧМ по футболу, в 2019 году - чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Работала компания также на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи.

Перевозки были проведены на высоком уровне, что неоднократно отмечалось в оргкомитете. Это стало возможным в том числе благодаря деятельной поддержке Правительства Татарстана. Там понимали: для обеспечения достойного сервиса автобусы должны быть комфортабельными, современными. Поэтому для обслуживания летней Универсиады в Казани и зимней Олимпиады в Сочи при поддержке Президента РТ «Буревестник» закупил 125 новых автобусов. А перед WorldSkills в 2019 году снова пополнил автопарк 30 автобусами.

У руля предприятия с самого начала находится Вячеслав Михайлович Улитин. Созданное им с нуля предприятие сегодня оснащено мощной и современной производственно-технической базой. Автопарк обслуживается в собственных ремонтных цехах и моечном комплексе.

Ежедневно автобусами ООО «Буревестник» перевозится свыше 4000 пассажиров. По объемам перевозок и качеству обслуживания предприятие занимает первые позиции в РТ и создает новые направления деятельности. В частности, под брендом «Буревестник» работает в Казани автовокзал «Южный», с которого автобусы отправляются по трем десяткам маршрутов, выполняя свыше 70 рейсов ежедневно. Работает также одноименная туристическая компания.

В ПОМОЩЬ ДИСПЕТЧЕРАМ

Единое программное обеспечение помогает диспетчерам, механикам, работникам офиса «Буревестника» работать быстро и эффективно. Все автобусы и автомобили оснащены видеорегистраторами, системами ГЛОНАСС и внутрисалонными камерами.

КСТАТИ

Помощь тем, кто нуждается, - один из принципов компании «Буревестник». Список подопечных широк: детдома и общества инвалидов, труженики тыла и др. Малоимущие семьи получают бесплатные экскурсионные путевки в Санкт-Петербург. А несколько лет назад в Новошешминском районе был построен храм.