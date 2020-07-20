Коронавирус в Татарстане, последние новости на 20 июля 2020 года: из-за пандемии в парках и на набережных отменили кинопоказы

С начала пандемии в Татарстане выявили 5 215 случаев коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на данный момент выздоровели 4 075 зараженных, скончались - 27. При этом, у федерального штаба другие цифры: 4 140 выздоровевших и 19 скончавшихся.

Отметим, что в республике сделано более 382 тысяч тестов на COVID-18.

ОБ ОТМЕНЕ КИНОПОКАЗОВ В ПАРКАХ И НА НАБЕРЕЖНЫХ

Недавно ряд парков и набережных Татарстана анонсировали начало сезона киносеансов на открытом воздухе. Некоторые даже успели провести несколько таких показов. Вот только местный Роспотребнадзор пресек возможное продолжение таких мероприятий.

Заместитель главы управления сообщила журналистам, что кинопоказы в парках и скверах региона запрещены из-за пандемии коронавируса. Да и вообще под запретом остаются все массовые мероприятия.