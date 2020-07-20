Коронавирус в Чувашии, последние новости на 20 июля 2020 года: в 4 городах региона пляжи «работают» без разрешений

По последним данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии зафиксировано еще 52 случая заражения. В итоге с начал пандемии в регионе диагноз COVID-19 был официально поставлен 6 216 раз, 3 364 пациента выздоровели, а 49 скончались.

Фото: скриншот с yandex.ru/covid19/stat

В то же время несмотря на жару пляжи в Чувашии официально не спешат открываться. Это можно только при переходе к 3 этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, республика же пока находится на первом.

Это стало еще одним поводом для регионального Роспотребнадзора проводить проверки пляжей. Так, было выявлено, что в 4 городах Чувашии - Мариинский Посад, Ядрин, Козловка и Новочебоксарск, купание осуществляется даже без санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам.

А в ходе осмотра пляжа в Новочебоксарске и его акватории и вовсе было установлено, что там не организована уборка берега от мусора и очистка песка от него, не соблюдается дезинфекционный режим. На этом пляже также нет питьевого водоснабжения, а купающиеся не выдерживают социальную дистанцию.

За все это в отношении зам главы администрации Новочебоксарска был составлен административный протокол.

В то же время из-за жары в Чебоксарах наблюдается большое скопление людей на Красной площади у светомузыкального фонтана – люди не носят медицинские маски и не соблюдают социальную дистанцию. В связи с чем Роспотребнадзор вышел к главе администрации столицы Чувашии с предложением рассмотреть вопрос об установлении ограничений работы этого фонтана.