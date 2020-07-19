В Татарстане раненный глаз пенсионерке зашили "на живую" - без обезболивания

Совершенно дикая история произошла на дня в Азнакаево. Там во время работ в огороде своего дома упала и травмировала глаз 78-летняя пенсионерка. Женщина - инвалид, страдает болезнью Бехтерева, раком костей, об этом рассказала ее дочь.

Вызвали "скорую", но она приехала только через час. Но медик аккуратно обработал рану, предварительно сделав укол обезболивающего. Затем пенсионерку привезли в Азнакаевскую ЦРБ, и зашивать рану начали "на живую" - без анестезии. Со слов дочери пенсионерки, медсестра и санитарка держали женщину за руки и ноги, а врач проводил операцию. После этого раненная вышла в слезах к своей дочери в сопровождении санитарки вся дрожа от боли.

- По размещенным в социальных сетях сообщениям прокуратурой инициирована проверка по факту несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи 78-летней жительнице Азнакаево, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности оказания медицинской помощи пожилому человеку, установлены все обстоятельства происшествия.

Если во время проверки найдутся основания, то будут приняты все меры прокурорского реагирования, в отношении виновных лиц решены вопросы о привлечении их к установленной законом ответственности.