2020-07-18T17:45:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 19 июля 2020 года: ряд многодетных семей получат по 5 000 рублей на подготовку ребенка к школе

Их размер среднедушевого дохода не должен быть выше прожиточного минимума на одного человека по республике
Олег ЛУГОВОЙ
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Соответствующий указ подписал врио главы Чувашии Олег Николаев.Соответствующий указ подписал врио главы Чувашии Олег Николаев.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За последние сутки в республике выявили 54 новых случая инфицирования COVID-19. В итоге число заразившихся в Чувашии с начала пандемии достигло 6 164 человек. 3 334-ем из них удалось победить коронавирус. В то же время в регионе от него скончались 48 человек.

ДЕНЬГИ НА ДЕТЕЙ

Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ, согласно которому многодетным семьям в республике заплатят еще по 5 000 рублей на каждого воспитываемого там школьника. Это будет единовременная выплата и она предназначена для того, чтобы родители смогли подготовить ребенка к предстоящему новому учебного году.

Но и здесь есть определенные условия. Так, размер среднедушевого дохода многодетной семьи не должен быть выше прожиточного минимума на одного человека по республике.

Отмечается, что сейчас в Чувашии проживает 11 500 таких семей. Они могут подать на получение единовременной выплаты на подготовку к школе до 1 октября 2020 года.

ОФИЦИАЛЬНО НЕЛЬЗЯ ОТКРЫТЬ НИ ОДИН ПЛЯЖ

Как было объявлено представителем Роспотребнадзора на последнем заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии пока нельзя официально открыть ни один из существующих пляжей.

Понятно, что из-за ограничений по коронавирусу этого и так сделать пока невозможно, но тем не менее от обслуживающих организаций пришли только три заявления на получение санитарно-эпидемиологического заключения для пляжа. Последних же в Чувашии в купальном сезоне-2020 хотели открыть 13 штук. Большинство из них в Чебоксарах. Сейчас на всех пляжах должны находится аншлаги с надписью: «Купаться запрещено».

Они видимо простоят до тех пор, пока Чувашия не перейдет к 3 этапу снятия коронавирусных ограничений. Напомним, что республика сейчас пока на 1 этапе и к следующему пока переходить не спешит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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