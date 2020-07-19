2020-07-18T17:45:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане 19 июля 2020 года: за последнюю неделю каждый 4 заболевший – это пожилой человек

Всего за это время в республике было зафиксировано 222 случая заражения COVID-19
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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По последним данным, в Татарстане было зафиксировано 29 новых зараженных COVID-19. Так, 12 пациентов были госпитализированы, а остальные 17 отправлены лечиться дома. Всего же число инфицированных в республике достигло 5 186. Также к этому моменту из них выздоровели 4 017 пациентов, а скончалось 27. При этом, по данным федерального оперштаба, число излечившихся от коронавируса с начала пандемии в республике 4 135, а летальных исходов всего 19.

На последнем республиканском онлайн-совещании руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина сообщила президенту Татарстана Рустаму Миннихнаову о двукратном снижении числа случаев заражения коронавирусом в организациях и предприятиях.

Так, по данным Патяшиной, за неделю было зарегистрировано всего 20 заболевших в 9 трудовых коллективах, в которых, к слову, ранее инфекция не выявлялась.

Всего же в Татарстане за этот период зафиксировано 222 новых случая корнавируса, что на 31 меньше чем на предыдущей неделе. По словам Патяшиной, идет медленный спад инфекции. Темп прироста новых больных за последние 7 дней всего 0,6%. В свою очередь по показателям заболеваемости Татарстан занимает в России 79 место.

- Настораживает, что в течение июля увеличилась доля заболевших лиц пенсионного возраста. Так, за последнюю неделю каждый четвертый заболевший – это пожилой человек. Обращаю ваше внимание, что такие люди должны оставаться на самоизоляции», - при этом отметила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

«КИНА НЕ БУДЕТ»

В то же время полюбившихся, например, казанцам, кинопоказов под открытым небом в Татарстане все еще не будет – Роспотребнадзор не разрешает. Там считают, что пришедших на него все еще поджидает риск массово заразиться коронавирусом.

В республике по-прежнему запрещено проводить досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные и даже рекламные мероприятия с участием граждан. Этот запрет распространяется и на территории парков, а также скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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