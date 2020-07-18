Коронавирус в Чувашии, последние новости на 18 июля 2020 года: в регионе не готовы отменять действующие ограничения

На данный момент в Чувашии было зафиксировано 55 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе им ужу заразились 6 110 человек. Из них 3 307 смогли вылечиться. Скончались же из-за COVID-19 48 пациентов.

При этом на последнем заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса главой Минздарава Чувашии Владимиром Степановым было отмечено, что в республике ситуация с инфекцией сейчас стабильная.

По его словам, динамика положительная. Так, коэффициент распространения коронавируса в регионе равен 0,94, а свободный коечный фонд - 70,4%; показатель тестирования - 103,6%.

Вот только при этом Степанов заявил, что в 14 районах Чувашии сейчас наблюдается превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости коронавируса. Поэтому регион еще не готов отменять действующие ограничения. То есть работа тех же пляжей сейчас под запретом.

«КОВИДНЫЕ» ДИСКОТЕКИ

Несмотря на все запреты из-за пандемии коронавируса на пляжах Чувашии наблюдается скопление людей. Мало того, там стали проводить массовые вечеринки и даже дискотеки. Они даже переместились в леса Заволжья.

Чтобы повлиять на ситуацию, власти могут воспользоваться пожароопасной ситуацией в зеленных массивах и ограничить их посещение населением. Так, надзорное ведомство республики уже направила подобное предложение в Кабмин Чувашии.

В случае его поддержания региональные экологи вместе с полицейскими перекроют дороги в лес, установив на них контрольно-пропускные пункты.