Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 18 июля 2020 года: больше всего зараженных в Йошкар-Оле

По последним данным, в Марий Эл было выявлено 27 новых случая коронавируса. Всего же с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 3 436 раз. Из них выздоровели 2 940 пациентов, а 31 зараженный скончался.

К настоящему моменту в Марий Эл было сделано 80 333 исследования на коронавирус. Так, только за последние сутки речь идет о 830 анализах.

Больше всего больных коронавирусом было выявлено в столице республики – Йошкар-Оле. Это 1 695 человек или 49,3% от общего числа зараженных в регионе. На втором месте с 11,1% находится Медведевский район – 382 инфицированных, на третьем – город Волжск (8,75), где коронавирусом заразились 299 человека.

Эти данные еще могут измениться, так как 1 005 человек с подозрением на COVID-19 пока находятся под медицинским контролем и у них берут анализы.