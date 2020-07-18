2020-07-17T19:40:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 18 июля 2020 года: больше всего зараженных в Йошкар-Оле

Число заразившихся с начала пандемии в республике стремится к 3,5 тысячам
Олег ЛУГОВОЙ
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Под медицинским контролем находятся 1 005 человек.Под медицинским контролем находятся 1 005 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По последним данным, в Марий Эл было выявлено 27 новых случая коронавируса. Всего же с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 3 436 раз. Из них выздоровели 2 940 пациентов, а 31 зараженный скончался.

К настоящему моменту в Марий Эл было сделано 80 333 исследования на коронавирус. Так, только за последние сутки речь идет о 830 анализах.

Больше всего больных коронавирусом было выявлено в столице республики – Йошкар-Оле. Это 1 695 человек или 49,3% от общего числа зараженных в регионе. На втором месте с 11,1% находится Медведевский район – 382 инфицированных, на третьем – город Волжск (8,75), где коронавирусом заразились 299 человека.

Эти данные еще могут измениться, так как 1 005 человек с подозрением на COVID-19 пока находятся под медицинским контролем и у них берут анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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