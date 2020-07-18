2020-07-17T19:27:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане 18 июля 2020 года: в республике проведено боле 382,9 тысяч тестов

С начала пандемии выявлено 5 157 случаев заражения COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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По данным федерального оперштаба, выздоровели 4 017 зараженных, скончались - 27.По данным федерального оперштаба, выздоровели 4 017 зараженных, скончались - 27.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на утро субботы, 18 июля, в Татарстане выявлено 5 157 случаев COVID-19. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на данный момент выздоровели 4 017 человек, скончались - 27. В то же время у федерального штаба другие цифры: 4 073 выздоровевших и 18 скончавшихся. С начала пандемии в республике проведено уже 382 911 тестов на коронавирус.

О ПРОВЕРКЕ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Роспотребнадзор Татарстана начал проверки торговых центров и кафе, которые ранее были вновь открыты после нескольких месяцев пандемии коронавируса. Специалисты будут отслеживать соблюдение администрацией заведений и учреждений требований безопасности.

Среди прочего, на 4 квадратных метров помещения ТЦ должно приходиться не более одного человека. К слову о посетителях, они должны придерживаться дистанции в полтора метра и носить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

О ТОМ, КАК ПАНДЕМИЯ ОТРАЗИЛАСЬ НА БУДУЩИХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА

В единый день голосования - 13 сентября 2020 года, в Татарстане должны были пройти выборы президента республики, депутатов местных советов, а также депутатов Госдумы от региона. Вот только из-за пандемии коронавируса затянутся этот процесс может на 2-3 дня.

Идею открыть избирательные участки на несколько дней ради безопасности граждан поддержал ЦИК Татарстана.

ОБ ОТМЕНЕ КРЕСТНОГО ХОДА 2020 В ЧЕСТЬ ДНЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

В Казани из-за риска распространения коронавируса решили отказаться от крестного хода в честь дня Казанской иконы Богородицы 2020. Вместо этого 20 и 21 июля пройдут богослужения в Казанско-Богородицком мужском монастыре. Их возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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