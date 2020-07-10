2020-07-17T16:06:30+03:00
Общество

«Протяни руку городу!» - проект «Пульсация» объявляет начало творческого конкурса

15 августа на Кремлевской Набережной Казани состоится первый Всероссийский фестиваль донорского движения «Пульсация»*
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Проект «Пульсация» - объединяет в себе просветительскую кампанию о донорстве крови, фестиваль и конкурс «Pulse-art» для тех, кому есть, что сказать городу своим творчеством!

К участию приглашаются жители Казани 14 до 40 лет.

Конкурс пройдет в три этапа и будет разделен на два направления — музыка и хореография:

ПЕРВЫЙ ЭТАП

- заочный (до 20 июля). Участникам необходимо заполнить анкету на сайте и отправить видео своего выступления.

ВТОРОЙ ЭТАП

- очный (до 13 августа). По итогам заочного этапа 10-ти лучшим участникам, в каждом из направлений, будет снято видео с выступлением, которое будут оцениваться онлайн-голосованием в соцсетях фестиваля и жюри конкурса.

ТРЕТИЙ ЭТАП

- итоговый концерт 15 августа, где будут объявлены победители фестиваля в каждом из направлений. Победители получат дипломы и приятные подарки от организаторов и партнеров Фестиваля.

Организатор фестиваля — крупнейшее в России сообщество доноров крови DonorSearch.org.

С подробной информацией о конкурсе и программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта «Пульсация».

*В случае сохранения действующего ограничения на проведение массовых мероприятий фестиваль пройдёт в онлайн-формате.

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