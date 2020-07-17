Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 17 июля 2020 года: продлен режим повышенной готовности

По данным на 17 июля 2020 года в Марий Эл было выявлено еще 27 инфицированных коронавирусом. Итого с начала пандемии в республике зафиксировано уже 3 436 случаев заражения. Также за последние сутки COVID-19 победили еще 10 человек. Так, что теперь это удалось сделать 2 940 людям. Число же летальных исходов среди больных коронавирусом в Марий Эл пока замерло на 31 случае.

17 июля глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ, согласно которому режим повышенной готовности, введенный в республике из-за пандемии коронавируса, продлевается вплоть до 25 июля 2020 года. Это решение было принято с учетом существующей на данный момент санитарно-эпидемиологической обстановки.

Отметим при этом, что по постановлению все того же Евстифеева в Марий Эл с 8 июля разрешено работать уличным кафе, фитнес-центрам и салонам красоты, правда с соблюдением всех назначенных санитарных требований.

Также в список организаций, которым разрешили вновь открыться, вошли:

- общеобразовательные организации;

- профессиональные образовательные организации, обеспечивающие реализацию программ общего и среднего профессионального образования;

- организации дополнительного профессионального образования;

- организации дополнительного образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- организации, обеспечивающие проведение Единого государственного экзамена;

- организации, оказывающие стоматологические услуги при условии осуществления деятельности по предварительной записи и нахождения в зале обслуживания не более одного посетителя;

- организации, предоставляющие услуги маникюра, педикюра, салона красоты, косметических с салонов с соблюдением условий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- туроператорские и турагентские организации с соблюдением условий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- загсы с соблюдением условий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- судоходные компании.