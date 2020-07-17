Коронавирус в Чувашии, последние новости на 17 июля 2020 года: число заразившихся перевалило за 6 тысяч человек

По данным на 17 июля 2020 года в Чувашии было выявлено еще 55 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии в республике диагноз COVID-19 был поставлен уже 6 110 людям. Из них смогли излечиться 3 307 пациентов (27 за последние сутки), а скончались 48 человек.

Тем временем в Чувашии возникли проблемы с выплатой малоимущим семьям матподдержки во время пандемии на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Как рассказала на брифинге журналистам директор регионального Центра предоставления мер социальной поддержки Лариса Гайдаш, люди не получают денег из-за того, что у сотрудников соцзащиты возникли трудности при оформлении документов, отсюда и задержки с выплатами. Причина чаще всего в том, что само население неправильно заполняет заявления, предоставляя неверные данные или допуская ошибки. Проблему, то есть выплатить все деньги в полном объеме, пообещали решить в течение ближайших 7 дней.

Отмечается, что в 2020 году на программу данной поддержки малоимущих семей в Чувашии предусмотрено более 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги будут распределены между 37,7 тысячами детей.

Размер ежемесячной выплаты равна половине прожиточного минимума на детей в Чувашии = 4 770,5 рублей.

Напомним, выплата назначается тем семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, который в этом году равен 9 538 рублям на одного человека.

Как поясняют в Минтруда Чувашии, чтобы получить эти выплаты на детей нужно подать заявление через портал Госуслуг, в МФЦ или же прийти отдел соцзащиты по месту жительства. Срок рассмотрения заявление составляет 25 рабочих дней.