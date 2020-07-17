2020-07-17T13:09:45+03:00
Общество

100 млн на обновление детсадов

820 детских садов запланировано отремонтировать в 2017-2020 гг. по республиканской программе, подписанной Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым
Эльвира ГАТАУЛЛИНА
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На эти цели в бюджет республики текущего года заложено свыше 500 млн рублей. Вносит свой вклад в реализацию программы и Компания «Татнефть», выделившая на ремонт дошкольных учреждений порядка 100 млн рублей.

Направляемые из бюджета республики денежные средства позволят выполнить определенные виды работ в детских садах: ремонт фасада, входной группы, инженерных систем, отмостков, санитарных узлов; замена оконных и дверных блоков; устройство теплых полов.

В свою очередь, для совершенствования образовательной среды детских садов и чтобы малыши и педагоги чувствовали себя в них уютно и комфортно, Компанией «Татнефть» принято решение о финансировании работ, которые не вошли в республиканскую программу: ремонт групповых и вспомогательных помещений, кровли, благоустройство уличных площадок, озеленение, асфальтирование и другое.

Средства «Татнефти» распределены восьми районам нефтяного региона, где Компания ведет производственную деятельность: Альметьевскому, Бавлинскому, Сармановскому, Азнакаевскому, Лениногорскому, Елабужскому, Нурлатскому, Нижнекамскому.

В общей сложности помощь от нефтяной Компании получат 30 детских садов, и уже осенью маленькие жители республики смогут получать дошкольное образование, отдыхать, заниматься музыкой, физкультурой, интересными любимыми играми в обновлённых группах и залах, комфортных помещениях и игровых.

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