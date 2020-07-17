Коронавирус в Татарстане, последние новости на 17 июля 2020 года: торговые центры открыли, а пляжи нет

По последним данным в Татарстане коронавирусом заразились еще 33 человека, причем никто из них никуда не выезжал – все контактировали с больными. Из них 11 человек было решено отправить в больницы, а остальных 22 на лечение домой. Всего же по данным регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии коронавирусом в Татарстане были заражены 5 126 человек. Из них 3 979 уже выздоровели, а 26 скончались. Хотя, как, по данным федерального оперштаба, речь идет о 4 041 выздоровевшем и всего 17 умерших от COVID-19.

Тем временем снятие ограничения с работы крупных торговых центров в Татарстане не привело к ожидаемому ажиотажу – жители республики не штурмуют двери некогда закрытых из-за пандемии магазинов.

Зато с пляжами, которые все еще официально закрыты, совсем другая история. Татарстанцы из-за сильно жары игнорируют запрещающие надписи и купаются где только могут, в том числе и в местах для этого не приспособленных.

На очередном онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала журналистам, почему, несмотря на жару, в республике пляжи все еще официально закрыты.

По ее словам, причина этого не только в коронавирусе. Дело в том, что все еще остается не закрыт ряд вопросов по банальной безопасности людей у воды. Это касается, как и ее качества, в том числе и по микробиологическим показателям, так и организации на пляжах организации пунктов охраны.

Не способствует скорейшему открытию пляжей и большое количество утонувших – 10 человек только за прошедшие выходные.

Как только будет решен вопрос с безопасностью, пляжи официально откроют для посещения.