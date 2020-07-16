Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 16 июля 2020 года: заразились еще 111 человек

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 111 новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразилось 7 493 человека, 4 595 из которых уже выздоровели, а 54 - скончались.

Большинство зараженных приходится на Ульяновск (3 988). Остальные из Димитровграда (602), Карсунского района (375), Инзенского района (320), Барышского района (284), Новомалыклинского района (197), Николаевского района (183), Ульяновского района (164), Цильнинского района (163), Мелекесского района (144), Тереньгульского района (122), Майнского района (117), Чердаклинского района (114), Сенгилеевского района (113), Новоульяновска (108), Новоспасского района (106), Вешкаймского района (83), Кузоватовского района (63), Сурского района (60), Старомайнского района (58), Старокулаткинского района (46), Павловского района (39), Радищевского района (28) и Базаросызганского района (13).

Роспотребнадзор области также отмечает, что с начала пандемии проведено 143 332 теста на COVID-19, обследовано 134 332 человека. Под медицинским наблюдением сейчас остаются 3 915 пациентов.