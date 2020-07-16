2020-07-15T19:17:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 16 июля 2020 года: открылись торговые центры и кафе

Число зараженных, которые по-прежнему выявляются ежедневно, в последнее время не превышает 35 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Правда, в ТЦ не должно быть более 1 человека на 4 квадратных метра, а в кафе - более 4 человек за столиком.Правда, в ТЦ не должно быть более 1 человека на 4 квадратных метра, а в кафе - более 4 человек за столиком.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на утро четверга, 16 июля, в Татарстане выявлено 5 093 случая коронавируса. По данным регионального штаба по борьбе с распространением инфекции 3 948 зараженных выздоровели, 25 - скончались. При это у федерального штаба другие цифры: 3 979 выздоровевших и 16 скончавшихся. Всего с начала пандемии в республике проведено 372 196 тестов на COVID-19.

О НОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЯХ

Накануне в Татарстане открыли все торговые центры и кафе. Есть, правда условия. Так, в ТЦ не должно быть более 1 человека на 4 квадратных метра. Кроме того, посетители обязаны будут носить перчатки и маски, а также соблюдать социальную дистанцию. Фудкорты, кинотеатры и детские комнаты останутся закрытыми.

В кафе же заполняемость зала не должна превышать 50%, столики должны стоять друг от друга на расстоянии минимум 1,5 метра, за каждым - не более 4 человек. Что же касается банкетов, то и тут есть лимит – не более 50 человек, и опять же с расчетом 1 гость на 4 квадратных метра.

Также снято ограничение на количество участников церемонии бракосочетания. Но пока в ЗАГС можно приглашать не более 10 человек на 40 квадратных метров. Правда, если площадь его помещения не больше - тут опять идет расчет 1 гость на 4 квадратных метра.

Заметим, что в отличие от ТЦ и кафе запрещено пока открываться кальянным, ночным клубам и другим развлекательным заведениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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