Врач из Ульяновска рассказал, спасет ли алкоголь от коронавируса

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на территории Ульяновской области остается довольно сложной. Количество зарегистрированных случаев Covid-19 на территории региона превысило 7 тысяч.

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом врачи давали и дают массу советов. Причем этим занимаются не только медики. Так, в соцсетях и ряде СМИ появилась информация, что спасти от заражения коронавирусом может употребление алкоголя.

Впрочем, врач психиатр-нарколог Ульяновской областной клинической наркологической больницы Виталий Грибовский опроверг эти домыслы. По его словам, спиртное может только усугубить болезнь.

- Употребление алкоголя уничтожает вирус в организме человека – это неправда. Он его не уничтожает, а наоборот, может увеличить риск для здоровья, в случае заражения. Спиртные напитки в концентрации не менее 60 процентов работают, как дезинфицирующее средство на коже, но они не имеют такого эффекта при попадании внутрь организма COVID-19. Еще один миф гласит: «Употребление крепкого алкоголя убивает вирус во вдыхаемом воздухе». На самом деле он не дезинфицирует рот и горло при вдыхаемом воздухе, а также не дает никакой защиты против коронавирусной инфекции. Алкоголь оказывает вредное влияние на иммунную систему и снижает устойчивость к вирусам, - отметил Виталий Грибовский.

Кстати, за время пандемии коронавируса жители Ульяновской области стали меньше пить спиртное. Сократилось и число болезней, связанных с алкоголем.

- По данным статистики и опросов населения в России с началом пандемии, продажи алкоголя снизились на 17%, выручка алкомаркетов снизилась на 34%, около 45% россиян перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции. В нашей области отмечается значительное снижение показателей заболеваемости наркологическими расстройствами в период пандемии, так выявление пагубного употребления алкоголем снизилось на 43.3%, синдромом зависимости от алкоголя на 38.8%, алкогольными психозами на 23%. Однако исследования показывают, что наркологической службе надо готовиться к росту заболеваемости в широком диапазоне диагнозов и росту доли более тяжелых больных после окончания пандемии. Об этом же свидетельствует рост количества пациентов с выявленным фактором риска употребления алкоголя, - в свою очередь заявляет главный врач Ульяновской областной клинической наркологической больницы Михаил Белянкин.

Отметим, что с начала пандемии в области коронавирусом заразились 7 272 человека, 4 395 из которых уже выздоровели, а 54 - скончались. В Роспотребнадзоре региона подсчитали, что за это время было проведено 138 712 тестов на COVID-19, обследовано 130 093 человека. Под медицинским наблюдением сейчас в Ульяновской области остаются 3 667 пациентов.