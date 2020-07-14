2020-07-14T11:12:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач из Ульяновска рассказал, спасет ли алкоголь от коронавируса

Тем временем, по данным статистики и различных опросов населения в России, с началом пандемии продажи спиртного снизились на 17%
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Продажа алкоголя с апреля в Ульяновской области сократилась.Продажа алкоголя с апреля в Ульяновской области сократилась.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на территории Ульяновской области остается довольно сложной. Количество зарегистрированных случаев Covid-19 на территории региона превысило 7 тысяч.

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом врачи давали и дают массу советов. Причем этим занимаются не только медики. Так, в соцсетях и ряде СМИ появилась информация, что спасти от заражения коронавирусом может употребление алкоголя.

Впрочем, врач психиатр-нарколог Ульяновской областной клинической наркологической больницы Виталий Грибовский опроверг эти домыслы. По его словам, спиртное может только усугубить болезнь.

- Употребление алкоголя уничтожает вирус в организме человека – это неправда. Он его не уничтожает, а наоборот, может увеличить риск для здоровья, в случае заражения. Спиртные напитки в концентрации не менее 60 процентов работают, как дезинфицирующее средство на коже, но они не имеют такого эффекта при попадании внутрь организма COVID-19. Еще один миф гласит: «Употребление крепкого алкоголя убивает вирус во вдыхаемом воздухе». На самом деле он не дезинфицирует рот и горло при вдыхаемом воздухе, а также не дает никакой защиты против коронавирусной инфекции. Алкоголь оказывает вредное влияние на иммунную систему и снижает устойчивость к вирусам, - отметил Виталий Грибовский.

Кстати, за время пандемии коронавируса жители Ульяновской области стали меньше пить спиртное. Сократилось и число болезней, связанных с алкоголем.

- По данным статистики и опросов населения в России с началом пандемии, продажи алкоголя снизились на 17%, выручка алкомаркетов снизилась на 34%, около 45% россиян перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции. В нашей области отмечается значительное снижение показателей заболеваемости наркологическими расстройствами в период пандемии, так выявление пагубного употребления алкоголем снизилось на 43.3%, синдромом зависимости от алкоголя на 38.8%, алкогольными психозами на 23%. Однако исследования показывают, что наркологической службе надо готовиться к росту заболеваемости в широком диапазоне диагнозов и росту доли более тяжелых больных после окончания пандемии. Об этом же свидетельствует рост количества пациентов с выявленным фактором риска употребления алкоголя, - в свою очередь заявляет главный врач Ульяновской областной клинической наркологической больницы Михаил Белянкин.

Отметим, что с начала пандемии в области коронавирусом заразились 7 272 человека, 4 395 из которых уже выздоровели, а 54 - скончались. В Роспотребнадзоре региона подсчитали, что за это время было проведено 138 712 тестов на COVID-19, обследовано 130 093 человека. Под медицинским наблюдением сейчас в Ульяновской области остаются 3 667 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Авиационный праздник «Я выбираю небо!» - 2020 в Казани состоится 25 июля
Билайн представляет обновленный сервис Beeline Gaming на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA
Житель Чувашии, который надругался над падчерицей, получил более 9 лет колонии
В Татарстане в ДТП с двумя авто один человек погиб, двое пострадали
В казанском Азино-1 появился новый сквер со сценой и большим экраном
В Татарстане пропал 62-летний Райхан Садиков, который нуждается в медицинской помощи
В Ульяновске из-за сильного ветра произошло массовое падение деревьев
Марат Хуснуллин: дорожное строительство в этом году идёт с серьезным опережением
В Чебоксарах с гидроцикла в воду упали три человека, в том числе ребенок
В Казани частично возобновили работу два торговых центра
Полиции Чебоксар для патрулирования набережной могут купить электромобили
В Татарстане число летальных случаев от COVID-19 выросло до 25
В 2020 году на ремонт и модернизацию коммунальных сетей Чебоксар направлено более полумиллиарда рублей
В Татарстане байкер погиб, влетев ночью под грейдер в котловане
В казанском зоопарке появилась пара венценосных журавлей
В Чувашии во время ДТП погибла супружеская пара
Чувашия получит более 1 миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов