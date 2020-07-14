Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 14 июля 2020 года: выявлено еще 110 случаев заражения

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 110 новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились 7 272 человека, 4 266 из которых уже выздоровели, а 53 - скончались.

Большинство зараженных приходится на Ульяновск (3 892). Остальные из Димитровграда (585), Карсунского района (353), Инзенского района (308), Барышского района (266), Новомалыклинского района (197), Николаевского района (183), Цильнинского района (163), Мелекесского района (144), Ульяновского района (139), Тереньгульского района (119), Сенгилеевского района (113), Чердаклинского района (112), Новоспасского района (106), Майнского района (105), Новоульяновска (100), Вешкаймского района (83), Кузоватовского района (63), Старомайнского района (58), Сурского района (57), Старокулаткинского района (46), Павловского района (39), Радищевского района (28) и Базаросызганского района (13).

Роспотребнадзор области отмечает, что с начала пандемии проведено 138 712 тестов на COVID-19, обследовано 130 093 человека. Под медицинским наблюдением сейчас остаются 3 667 пациентов.