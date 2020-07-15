Исследование Роспотребнадзора РТ: антитела к коронавирусу есть у 7% жителей республики

В Татарстане проходят добровольные и бесплатные исследования на наличие у местных жителей антител к коронавирусу. Как сообщила журналистам зам руководитель я регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина, лишь у 7% (около 5 тысяч человек) добровольцев были выявлены антитела.

К этому моменту исследования прошли 74 тысячи татарстанцев. Тесты проводят в девяти медорганизациях.

Также, по словам Авдониной, режим самоизоляции из-за коронавируса в Татарстане помог снизить уровень заражения другими инфекциями – в первой половине 2020 год на 22%. Такое снижение в республике зафиксировано в первые.

Наибольший спад наблюдается по группе кишечных заболеваний – 36%, далее энтеровирусной инфекции — на 30%, ветряной оспы — на 25%. То есть режим самоизоляции и масочно-перчаточный режим дал свои плоды.