ИНИЦИАТИВА… НАГРАЖДАЕМА!

Вот уже в 11-й раз в Татарстане РИТЭК (дочернее предприятие группы ЛУКОЙЛ) проводит конкурс социальных и культурных проектов. За 10-летнюю историю его проведения конкурсная комиссия рассмотрела 6840 заявок, 1400 из них получили поддержку. Выделено 245 миллионов грантовых средств. Каждый воплощенный в жизнь проект сделал татарстанские города, поселки и деревни комфортнее, экологичнее, добрее и уютнее.

ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ

Почему можно говорить об этом с такой уверенностью? Да потому что сам механизм конкурса позволяет помогать неравнодушным гражданам в реализации самых актуальных, социально значимых инициатив. Выбор победителей подобен распределению грантов в сфере научных разработок. Общественные организации, государственные, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления выступают с идеей, требующей дополнительных финансовых вложений. Далее жюри в условиях публичности и прозрачности выбирает лучшие инициативы, которые, благодаря грантам ЛУКОЙЛа, будут воплощены в жизнь. Бюджет 2020 года, как и в прошлые годы, составляет 25 миллионов рублей.

Десятилетняя история конкурса доказала, что такой алгоритм взаимодействия - власти, бизнеса и общества - наиболее эффективен. Ежегодно реализуются сотни проектов, меняющих жизнь как отдельных людей, так и целых сообществ.

К примеру, один из призеров прошлого года в номинации «Спорт» - нурлатская спортивная школа имени Г. С. Хусаинова, представившая проект «Здоровое поколение». На средства гранта учреждение закупило новый лыжный инвентарь, которым будущей зимой смогут воспользоваться не только учащиеся спортшколы, но и любой житель Нурлата. Авторы проекта уверены: желающих будет много. Для детей это отличная возможность втянуться в здоровый образ жизни, для людей постарше - шанс надолго сохранить бодрость тела и духа.

- Мы благодарим ПАО «ЛУКОЙЛ» за возможность воплотить всё, что задумал коллектив нашей школы, - говорит директор СШ Ильфат Гимадиев.

ВАШИ ИДЕИ – НАША ПОДДЕРЖКА!

В номинации «Экология» в 2019 году призером стал проект Зеленодольского района. Преподаватели Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа вместе со своими подопечными, трудными подростками, создали артель «Из отходов - в доходы!». На средства гранта приобретен лазерный станок, с помощью которого парни мастерят уникальные сувенирные изделия из обычной фанеры.

- Ребятам очень нравится работать в «Артели», - рассказывает мастер производственного обучения Ренат Гафиятуллин. - Во-первых, это здорово - ты делаешь своими руками красивые вещи, которые потом можно или продать на ярмарке, или, как мы часто делаем, подарить - гостям, ветеранам, детям из приютов. Во-вторых, они близко знакомятся с такой современной специальностью, как оператор числового программного управления (ЧПУ). Многие сейчас говорят, что хотят купить себе такое же оборудование, ищут учебные заведения в своих районах, чтобы отучиться на эту специальность. В общем, для них это мощный толчок к тому, чтобы стремиться к ответственной взрослой жизни, к получению профессии. Раньше у нас был только фрезерный станок. Теперь, благодаря гранту, лазерный. Разница огромная! Эти два станка просто из разных веков. Поэтому мы очень рады, что ПАО «ЛУКОЙЛ» предоставило нам такую возможность.

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ

Это лишь капля в море того многообразия идей, которые были реализованы за годы существования конкурса. Компания «ЛУКОЙЛ» поддерживает концертные и спортивные коллективы, участвует в социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, особое внимание уделяет защите окружающей среды. Популярны среди предлагаемых инициатив проекты, направленные на благоустройство дворов, школ и других городских и поселковых объектов. А в этом году к трем номинациям - «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт» - прибавилась еще одна - «Великий подвиг». Организаторы ждут проекты, направленные на восстановление военно-мемориальных комплексов, патриотическое воспитание молодежи, создание и развитие музеев и др.

Заявки на конкурс принимаются в дистанционном формате по адресу представительства ООО «РИТЭК» в Республике Татарстан: 420107 г. Казань, ул. Петербургская, 62. Тел. (843) 236-38-61.

Если вы уверены, что ваш проект сделает этот мир лучше, дерзайте! Прием конкурсных работ продлится до 1 августа.

Подробности на официальном сайте РИТЭК.