2020-07-13T20:03:49+03:00
Общество

МЧС Татарстана на пляжах выставит дополнительные посты спасателей

В республике из-за жары люди массово лезут в воду и тонут, в том числе и в не оборудованных для купания местах
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне жарких выходных президент Татарстана Рустам Минниханов поручил чиновникам и главам районов усилить контроль за ситуацией на водоемах, ведь за прошедшую неделю с 5 по 11 июля утонули 13 человек, в том числе один ребенок.

Рустам Минниханов потребовал от всех, что необходимо создать условия, дать возможность, обеспечить безопасность, ведь людей не удержать, и в жаркую погоду они пойдут отдыхать.

В итоге глава МЧС Татарстана Рафис Хабибулин издал документ, в котором прописано решение об усилении контроля на водных объектах и установке дополнительных постов спасателей в местах массового отдыха людей. Главам районов было предложено установить аншлаги о запрете купания около водоемов и организовать их патрулирование.

Но видимо на местах сразу включится в эту работу не смогли. Так, только за воскресенье 12 июля в разных районах Татарстана утонули восемь человек.

Еще одна трагедия произошла в Пестречинском районе, когда на реке Меша у СНТ Алмагач во время купания пропали 49-летний мужчина и его 15-летний сын. Тело подростка спасатели обнаружили утром в понедельник, 13 июля. О судьбе отца мальчика пока ничего не известно - поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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