В Татарстане, чтобы остановить лихача на тонированной «Ладе», сотрудники ГИБДД пришлось стрелять

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12 июля утреннее дежурство экипажа ДПС ГИБДД ОМВД Зеленодольского района началось с погони со стрельбой.

Во время патрулирования дороги у дома №48 по улице Гагарина в поселке Нурлаты госавтоинспекторы обнаружили «Ладу» четырнадцатой модели с водителем, который в нарушении правил не был пристегнут ремнями безопасности.

Увидели это на ходу через открытые боковые окна легковушки. Полицейские потребовали водителя остановиться, но тот проигнорировал это. Мужчина лишь прибавил скорости и на ходу начал закрывать окна. Тогда и стало понятно, что ко всему прочему машина еще, опять же в нарушении правил, наглухо затонирована.

Удирая от погони, водитель «Лады» не раз ставил под угрозу жизни других участников дорожного движения – на скорости выезжал на встречку.

В итоге сотрудники ГИБДД приняли решение открыть огонь по машине из табельного оружия. Дождавшись, когда автомобильный поток на дороге иссякнет, полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух. лихача это не остановило. Тогда правоохранители начали стрелять по колесам легковушки. Только так им удалось остановить машину. Но и тогда ее водитель не захотел общаться с сотрудниками ГИБДД. Он снова решился на бегство, в этот раз на своих двоих. Эта погоня долго не продолжилась. Полицейские довольно быстро догнали лихача и задержали.

Фото: МВД Татарстана

Им, кстати, оказался 24-летний деревни Сунчелеево, который сел за руль авто, не имея водительских прав.

В отношении его было составлено сразу 10 административных протоколов, в том числе и за отказ от прохождения проверки на трезвость.

- Суд Зеленодольска принял решение арестовать нарушителя на 14 суток, - сообщили в МВД Татарстана.