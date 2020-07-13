Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 13 июля 2020 года: в центре региона закрыли перинатальный центр

Согласно последним данным, в Ульяновске было выявлено еще 107 зараженных коронавирусом. В итоге с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7 051 случай заражения COVID-19, а также 54 летальных исхода. Выздоровело же 4 252 пациента.

Тем временем, в Ульяновске из-за беременной, которая заразилась коронавирусом, закрыли перинатальный центр «Мама» при областной детской клинической больнице.

COVID-19 был выявлен у женщины после ее выписки. Сейчас в Центре проводятся противоэпидемические мероприятия.

- Издано распоряжение по временной маршрутизации беременных женщин и рожениц в другие родовспомогательные учреждения, в зависимости от места проживания и показаний для госпитализации, - сообщают в Минздраве Ульяновской области.

В ведомстве также сообщают, что проведены исследования на коронавирус среди медперсонала и контактных пациенток этого перинатального центра. Тесты не показали наличия у них инфекции.

ДЕТИ ВО ДВОРАХ

В ближайшее время в правительстве Ульяновской области обсудят организацию своеобразных летних смен для детей на свежем воздухе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

За основу могут взять такую новую форму как проект «Лето во дворах». По сути, это является продолжением тематических смен для детей. Пока загородные лагеря закрыты из-за коронавируса, с ребятами во дворах сейчас занимаются тренеры и так называемые «волонтеры лета».

- Считаю, что нужно во дворах, парках и скверах применять форматы работы с детьми, которые традиционно используются в летних оздоровительных лагерях. Если ребенок пока не может поехать в лагерь, то лагерь может приехать к нему во двор. Конечно, с соблюдением мер безопасности, - пишет в соцсети Сергей Морозов.

Кроме того, губернатор Ульяновской области задумался и об организации дополнительных спортивных активностей во дворах.

- Нужно объединить силы отраслей спорта, образования, культуры, подключив ТОС. Опыт таких спортивных дворовых занятий особенно важен в преддверии Года детского спорта. Если говорить на перспективу, то к 2021 году нужно добиться создания целой сети филиалов клуба «Симбирцит» в Ульяновске, - считает глава региона.