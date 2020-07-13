2020-07-12T13:44:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 13 июля 2020 года: 79 место по России по заболеваемости COVID-19

В Приволжском федеральном округе республика по этому показателю занимает 13 место
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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По последним данным, в Татарстане было выявлено 33 новых случая коронавируса. В итоге число заразившихся в республике с начала пандемии достигло 4 997-ми. По данным федерального штаба, на данный момент выздоровели еще четверо пациентов с COVID-19, а с начала 2020 года скончались – 15-ть. В свою очередь, по данным регионального штаба, за послдение судки излечился 41 пациент, а с начала пандемии скончались 23 зараженных.

СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ, НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ ЕЩЕ РАНО

На очередном онлайн-совещании президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что, несмотря на ежесуточный прирост больных коронавирусом не более 40 человек, расслабляться пока рано.

- Ежедневно мы получаем 35-36 новых случаев заражения. К сожалению, многие не осознают серьёзности ситуации. О том, что люди расслабилось, говорит и количество протоколов - за неделю сотрудники МВД составили их более 2 тысяч, - заявил глава республики.

В свою очередь врио руководителя Роспотребнадзора Татарстана Марина Трофимова сообщила, что республика сейчас занимает 79 место по России по показателям заболеваемости COVID-19 и 13-е среди регионов Приволжского федерального округа.

НЕСМОТРЯ НА ЖАРУ, ПЛЯЖИ ОСТАЮТСЯ ПОД ЗАПРЕТОМ

В Лаишевском районе Татарстана из-за коронавируса на пляже «Камское море» полиция устраивает рейды. Это место отдыха у воды, несмотря на жару, все еще официально закрыто и отдыхающим там не место. Причина тому риск распространения коронавируса.

Так, на пляже «Камской море» местные чиновники вместе с полицейскими и сотрудниками МЧС начали проводить рейды и выписывают отдыхающим там штрафы.

Отдыхать на пляжах и то с соблюдением социальной дистанции в Татарстане можно будет при введении 3 этапа снятия ограничений, которые ввели из-за пандемии COVID-19.

- Напоминаем, что на данный момент республика в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой находится только на 2 этапе снятия ограничений, - предупреждает желающих искупаться на странице в инстаграме администрация Лаишевского района.

ЗАРАБОТАЛИ АТТРАКЦИОНЫ

Администрация казанского парка аттракционов «Кырлай» сообщает о начале работы почти всех аттракционов, которые ранее независимо от начала летнего сезона были недоступны из-за коронавируса.

- Ждем вас с 11.00 до 23.00 по будням и с 10.00 до 23.00 по выходным, придерживаясь всех мер безопасности: при себе необходимо иметь маску, перчатки и соблюдать дистанцию, - гласит сообщение на официальном сайте парка «Кырлай».

При этом следует уточнение – из аттракционов пока не работают надувные батуты, детская комната и комната страха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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