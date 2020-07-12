Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 12 июля 2020 года: заразились более 7 тысяч человек

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 107 случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились 7 051 человек. На данный момент выздоровели 4 252 больных, скончались - 52.

По последним данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство случаев заболевания приходится на Ульяновск (3 719). Остальные зараженные из Димитровграда (570), Карсунского района (347), Инзенского района (270), Барышского района (257), Новомалыклинского района (193), Николаевского района (171), Цильнинского района (163), Ульяновского района (136), Мелекесского района (136), Тереньгульского района (115), Сенгилеевского района (109), Чердаклинского района (108), Новоспасского района (103), Новоульяновска (100), Майнского района (91), Вешкаймского района (83), Кузоватовского района (61), Сурского района (53), Старокулаткинского района (44), Старомайнского района (44), Павловского района (39), Радищевского района (24) и Базаросызганского района (8).

Местный Роспотребнадзор отметил, что в области проведено 136 691 тест на COVID-19, обследовано 128 169 человек. Под медицинским наблюдением продолжают находиться 3 817 пациентов.