2020-07-10T19:40:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 11 июля 2020: заразились еще 108 человек

С начала пандемии в регионе выявлено 6 944 случаев COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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В области проведено 134 256 тестов на коронавирус.В области проведено 134 256 тестов на коронавирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 108 случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились 6 944 человека. На данный момент выздоровели 4 125 больных, скончались - 52, сообщают в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, что большинство случаев заболевания приходится на Ульяновск (3 719). Остальные зараженные из Димитровграда (570), Карсунского района (347), Инзенского района (270), Барышского района (257), Новомалыклинского района (193), Николаевского района (171), Цильнинского района (163), Ульяновского района (136), Мелекесского района (136), Тереньгульского района (115), Сенгилеевского района (109), Чердаклинского района (108), Новоспасского района (103), Новоульяновска (100), Майнского района (91), Вешкаймского района (83), Кузоватовского района (61), Сурского района (53), Старокулаткинского района (44), Старомайнского района (44), Павловского района (39), Радищевского района (24) и Базаросызганского района (8).

Местный Роспотребнадзор отметил, что в области проведено 134 256 тестов на COVID-19, обследовано порядка 125 849 человека. Под медицинским наблюдением продолжают находиться 3 700 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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