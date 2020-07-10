Наши выпускники – стратегический актив транспортной отрасли России

Выпускной начался ровно в 10.00 мск времени из студии ситуационного центра министерства транспорта РФ. В начале праздничного мероприятия сводный хор всех транспортных вузов исполнил онлайн Гимн России.

Затем на связь с выпускниками вышел министр транспорта России Евгений Дитрих:

«Дорогие друзья! Поздравляю всех вас – выпускников транспортных учебных заведений – с окончанием учебного года! Приветствую ваших преподавателей и наставников.

Подошел к концу один из самых интересных этапов вашей жизни. Вы много трудились, получили знания, нашли новых друзей и единомышленников. Вас ждет профессиональный путь. Да, он непрост, но предоставит вам множество возможностей. Уверен, вы эффективно воспользуетесь накопленными навыками, станете первоклассными специалистами и найдете свое место в жизни. Ваши энтузиазм и вера в себя помогут справиться с трудностями и достичь успеха.

Студенчество – прекрасная пора, когда раскрываются таланты, формируются научные интересы, культурные и спортивные увлечения. Храните эти ценные воспоминания, не забывайте своих коллег и учителей.

Сегодня, расставаясь с любимым вузом, вы становитесь частью огромного сообщества транспортников. Перед нами стоят масштабные задачи качественного обновления транспортной инфраструктуры, которые нам необходимо решать сообща и в кратчайшие сроки. Отрасль нуждается в новых цифровых технологиях, подходах к управлению и перспективных кадрах. Рассчитываю, что в будущей работе вы реализуете свои самые смелые идеи, осуществите нужные людям проекты.

Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким. Успехов и удачи!»

Затем выпускников поздравил генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Он отметил, что выпускники транспортных вузов стратегический актив и залог процветания компании. Олег Белозеров пожелал выпускникам успехов, благополучия и радости новых побед.

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев отметил, что перед транспортной отраслью стоят амбициозные задачи, и каждый выпускник должен уверенно двигаться к своей мечте, добиваясь успеха в любимом деле.

Генеральный директор- председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов пожелал выпускникам сохранять и достойно представлять славные традиции транспорта в море, в небе и на земле, а также «уверенного движения вперед по проложенным вами курсам».

К поздравлениям присоединились первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай, заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Иванов.

Эстафету праздничных поздравлений продолжили ректоры 17 транспортных вузов из разных регионов России, в том числе Самарский государственный университет путей сообщения.

Ректор СамГУПС Иван Андрончев поздравил выпускников с успешным окончанием учебного заведения.

- Вы отлично проявили себя в процессе обучения при освоении своей специальности. Впереди у вас большие задачи. Вам предстоит влиться в трудовой коллектив на новом рабочем месте, найти новых друзей и обрести наставников, которые помогут вам в трудную минуту. Желаю вам здоровья, личного счастья и новых творческих успехов, - сказал Иван Андрончев.

Затем слово взял один из лучших выпускник СамГУПС Искандер Туркменов. Он поблагодарил родной университет за полученные знания, опыт и навыки, которые пригодятся молодому специалисту в жизни.

- СамГУПС стал тем местом, где мне удалось воплотить в жизнь свои идеи и мечты, - отметил Искандер Туркменов.

Завершилось мероприятие единым праздничным концертом, в состав которого вошли выступления студентов СамГУПС. Наши ребята представили видеоклип пародию «СТЭМ им. Аркадия Паровозова».