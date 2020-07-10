“Вода не терпит халатности”: в Ульяновске ветеран Афганской войны спас тонущего мужчину

Во вторник, 7 июля, 55-летний житель Ульяновска Дмитрий Чеканов вместе с женой приехал к котловану в городском поселке Борьба. Как только мужчина вышел из машины, он услышал крики о помощи - в водоеме тонул человек. Не раздумывая ни минуты, Дмитрий бросился на помощь. К тому моменту парень уже был под водой, но, к счастью, у одного из отдыхающих нашлась маска для плавания.

Оказавшись под водой, Дмитрий сразу же погрузился в темноту, вода была очень мутная из-за ила. Опустившись на самое дно, на глубину около четырех метров, он разглядел какое-то белое пятно. Приблизившись, увидел мужчину. Схватив тонущего, Дмитрий изо всех сил оттолкнулся ногами ото дна и вытащил человека на поверхность воды. Только вынырнув он понял, что вместе со спасенным он находится уже в 20 метрах от берега.

На берег парня помогли доставить очевидцы. Они же оказали ему доврачебную помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали 35-летнего пострадавшего.

- Воду я очень люблю, безусловно - это моя стихия. В молодости увлекался подводной охотой. Но вода не терпит халатности. Последствия легкомысленного поведения могут быть самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый человек должен знать и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха у воды, - считает Дмитрий.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Известно, что Дмитрий Чеканов служил в пограничных войсках и прошел всю Афганскую войну. Сейчас же он все свободное время проводит с семьей.

- Главное управление МЧС России по Ульяновской области выражает огромную признательность отважному герою за спасение человека. Это мужественный и самоотверженный поступок, - отмечают в ведомстве.