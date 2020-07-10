В Татарстане мужчины прямо на набережной занялись сексом друг с другом

В четверг, 9 июля, жители Набережных Челнов, в том числе и малолетние дети, стали свидетелями безобразной картины. Примерно в 15 часов на городской набережной двое мужчин, не стесняясь прохожих, занимались оральным сексом.

Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах, полиция в курсе произошедшего инцидента и уже проводит проверку по данному факту.

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