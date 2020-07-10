2020-07-09T18:28:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 10 июля 2020: заразились еще 105 человек

С начала пандемии в регионе выявлено 6 836 случаев COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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Под медицинским наблюдением в области сейчас находятся 3 805 человек.Под медицинским наблюдением в области сейчас находятся 3 805 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 105 случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились 6 733 человека. На данный момент выздоровели 3 965 больных, скончались - 52, сообщают в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, что большинство случаев заболевания приходится на Ульяновск (3 665). Остальные зараженные из Димитровграда (540), Карсунского района (347), Инзенского района (270), Барышского района (257), Новомалыклинского района (186), Николаевского района (171), Цильнинского района (163), Ульяновского района (131), Мелекесского района (129), Тереньгульского района (115), Сенгилеевского района (109), Чердаклинского района (107), Новоспасского района (103), Новоульяновска (100), Майнского района (90), Вешкаймского района (83), Кузоватовского района (61), Сурского района (53), Старокулаткинского района (44), Старомайнского района (41), Павловского района (39), Радищевского района (24) и Базаросызганского района (8).

Местный Роспотребнадзор отметил, что в области проведено 131 921 тест на COVID-19, обследовано порядка 123 680 человек. Под медицинским наблюдением продолжают находиться 3 805 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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