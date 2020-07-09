2020-07-09T00:23:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 8 июля 2020: заразились еще 105 человек

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 943 человека
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе проведено 129 849 тестов на COVID-19.С начала пандемии в регионе проведено 129 849 тестов на COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 105 случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились 6 733 человека. На данный момент выздоровели 3 798 больных, скончались - 49, сообщают в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, что большинство случаев заболевания приходится на Ульяновск (3 633). Остальные зараженные из Димитровграда (526), Карсунского района (347), Инзенского района (270), Барышского района (257), Новомалыклинского района (184), Цильнинского района (162), Николаевского района (161), Мелекесского района (129), Ульяновского района (115), Тереньгульского района (113), Сенгилеевского района (109), Чердаклинского района (103), Новоспасского района (97), Новоульяновска (93), Майнского района (87), Вешкаймского района (81), Кузоватовского района (61), Сурского района (53), Старокулаткинского района (43), Старомайнского района (40), Павловского района (39), Радищевского района (24) и Базаросызганского района (7).

Местный Роспотребнадзор отметил, что в области проведено 129 849 тестов на COVID-19, обследовано порядка 121 664 человек. Под медицинским наблюдением продолжают находиться 3 943 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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