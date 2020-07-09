Ради счастья детей

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В условиях пандемии «Татнефть» быстрыми темпами развернула производство СИЗ, антисептиков, спецоборудования, а также снабдила ими больницы республики. При этом Компания не оставила без внимания детей, нуждающихся в серьёзной материальной поддержке.

На сайте Русфонда есть страница о деятельности в Татарстане. Под названием «Вы помогли, спасибо!» размещены фотографии детей, обозначена сумма, перечисленная на их лечение, и имена тех, кто пожертвовал эти средства.

За последнее время помощь оказана 38 маленьким жителям республики. Самому старшему — 16 лет, самому маленькому — всего 4 месяца. Среди этих детей — ребята из Бавлов, Набережных Челнов, Заинска, Казани, Альметьевска и т.д.

Многие диагнозы угрожают жизни: муковисцидоз, атрофия мышц, параличи, сосудистые патологии. Справиться с этими болезнями без вмешательства опытных врачей невозможно. Для многих семей требуемые суммы неподъемны. Тут и приходят на помощь те, кто жертвует средства ради спасения маленьких жизней.

«Татнефть» приняла участие в судьбе каждого из 38 детей. Пожертвованные суммы выделены через Благотворительный фонд Компании. Благодаря помощи многие из ребят уже прошли лечение: госпитализации были назначены на декабрь 2019 года, апрель, май, июнь 2020 года.

- Наша совместная программа с Русфондом основана на принципе софинансирования, - сказал директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин. - Половину стоимости лечения оплачиваем мы, оставшуюся половину - жертвователи Русфонда. В рамках этой программы «Татнефть» уже перечислила значительные суммы и не собирается останавливаться на этом. Мы готовы поддерживать маленьких жителей республики и очень надеемся, что помощь нефтяников поможет им поправиться, окрепнуть и в будущем стать счастливыми людьми.