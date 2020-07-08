Ксения Бородина: «Нам интересны героини, которые ближе к народу!»

12 июля на ТНТ выходит новый сезон шоу «Перезагрузка» - единственного на российском ТВ шоу, которое кардинально меняет жизнь героинь, делая их по-настоящему счастливыми. В новых выпусках зрители увидят новый формат программы – теперь эксперты проекта будут перезагружать семейные пары. Кроме этого, изменится и состав экспертов: в команду профессионалов придут новый мастер по мэйкапу и новый психолог. Обо всех изменениях мы поговорили с ведущей шоу Ксенией Бородиной.

Фото: ТНТ

- Помните ли вы первые выпуски проекта и думали ли, что у него будет такая долгая творческая жизнь?

- Конечно, нет. Равно как и про проект «Дом-2», который планировался на 3 месяца, а длится 16 лет. И здесь никто не думал, что это будет так долго и интересно. С годами все улучшается, приобретается что-то новое. Поэтому только вперед!

- Перезагрузка – это уникальный проект, социальный. Вы, как ведущая, часто ли удивляетесь тому, какие героини приходят, и какие проблемы у них существуют? Некоторые из них настолько серьезны, что даже страшно представить, как человек так живет.

- За время существование программы мы сталкивались с самыми разными жизненными историями. Какие-то удивляли, какие-то вдохновляли и восхищали. Многие мотивировали зрителей – мы получаем отклики, и мы видим реакцию аудитории. С годами мне стали интересны социальные проекты. Мне всегда хотелось вести шоу с социальным уклоном, когда приходят какие-то герои, целые семьи, и хотят решить какую-то свою проблему. И это не только проблемы молодежи, но и всех поколений. Это здорово, когда ты расширяешь грани, и у тебя есть возможность посмотреть не в одном направлении, а сразу в нескольких. Именно поэтому в шоу «Перезагрузка» в новом сезоне мы немного изменили вектор: мы будем разбирать проблемы в семьях. Потому что иногда очень важно послушать обе стороны и понять суть проблемы. А не так, что женщина жалуется на мужа, и мы говорим: «Иди и разводись!» Нет, я вообще всегда выступаю за сохранение семьи! А что касается удивлений на шоу, есть один момент. С недавних пор у нас появились операции, то есть мы предлагаем героиням что-то изменить в своей внешности с помощью пластики, когда от этого зависит не только эстетика, но и реально счастье героини. Когда это детская психологическая травма, или когда она чего-то стесняешься. Например, женщине нужно сделать операцию на груди, потому что она выкормила трех детей, грудь потеряла форму, а она теперь не может лечь в постель с мужем из-за этого. И в семье возникает куча проблем. И совсем другая история, когда кто-то просто хочет сделать грудь, чтоб привлекать мужчин. Мы сразу такие истории отсекаем, с такими запросами к нам не попадешь. Нам не интересно просто сделать кому-то грудь и изменить внешность. Нам интересно поработать с героями так, чтобы они, действительно, что-то кардинально изменили в своей жизни.

Фото: ТНТ

- Помимо того, что вектор программы меняется в сторону семейных отношений, какие еще изменения будут в новом сезоне шоу?

- Уже не секрет, что в команде изменения случились на карантине. Сердар Камбаров, визажист, и Ольга Кузнецова, психолог, больше не являются экспертами проекта. Эти кадровые перемены кому-то из зрителей могут не прийтись по вкусу, безусловно. С другой стороны, каждый человек в команде добавляет новых ощущений, лайфхаков и идей для преображения. Главная задача проекта - это сделать наших героинь счастливыми. Именно этой цели мы будем придерживаться и дальше, с новым визажистов Юрой Столяровым и психологом Владимиром Дашевским

- Все ли героини вам симпатичны? И были ли те, кто вызывал антипатию?

- Мне тяжело воспринимать фриковатых героинь. Они очень ненадежны. У них сложные характеры. С ними можно пройти половину перезагрузки, а потом они начинают устраивать тебе «манцы». И это самая сложная часть: ведь там работа над собой, с психологами, с внешностью. Некоторые срываются, уходят. Но это касается не только фриков, но и всех, кто не хочет доводить дело до конца. Если ты приходишь на телевидение, то должна понимать, зачем ты идешь и нести ответственность за свои действия.

Влияет ли география на проблемы героинь? Можно ли сказать, что например, у тех, кто живет в маленьких городках и поселках проблемы не такие сложные, как у тех, кто в крупных мегаполисах? Не обращали ли вы на это внимание?

Думаю, что такое разделение есть. Нам не очень интересно работать со столичными штучками. Бывает такое, приходит девушка из хорошей семьи, из крупного города, все у нее есть. И нам даже не очень понятно, зачем она пришла. Потому что проблемы у нее в общем-то решаемые очень просто. Хочется больше помогать тем, у кого нет финансовой возможности, есть серьезные социальные проблемы. Тем героиням, которые ближе к народу. Да, и зрителей не обманешь.

- Ксения, вы всегда выглядите невероятно стильно. Ваши луки многие копируют. Кто вам помогает с выбором стиля? Можете назвать несколько вещей, в которых ты готова ходить все время, не снимая?

- Мне никто и никогда не помогал с выбором стиля, у меня никогда не было стилиста. Все свои луки я сама себе подбираю. Иногда смотрю на себя 15-летней давности, когда нам вещи покупали стилисты, и думаю, какой ужас. Но сейчас сама выбираю вещи. Любимые – футболка, джинсы и кеды! Главное, чтоб все это было стильным. В этом могу ходить всегда!

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

- Вы сейчас начали снимать ролики для Tik Tok, это просто ради фана или просто сейчас это тренд? Лично вам что ближе – Tik Tok или Instagram?

- К этому меня сподвигли мои дети, которые снимают ролики для Tik Tok, я тоже решила попробовать. Пока да, для фана, как вы говорите. Это тоже некая площадка для творчества, где можно подурачиться. И если раньше я была ярой противницей этого, считала, что там нет моей аудитории, то сейчас поняла, что там тоже есть мой зритель. Но пока я не отношусь к этой площадке серьезно, мне не нужны миллионные просмотры. Для меня главной площадкой остается Instagram. В Tik Tok я пока только разбираюсь. Не скрою, что мне важна монетизация, пока пытаюсь понять, как там все работает. Если надоест, то просто ее брошу. Никто не знает, какое развитие она получит дальше, и какие у нас будут в связи с этим возможности.

- В вашем инстаграме 15 миллионов подписчиков. И вы, безусловный, опинион-лидер. Чувствуете ли ты ответственность за это? Какие главные ценности несете своим подписчикам?

- Безусловно. Я всегда говорю, что для меня моя страничка в инстаграме – возможность общения с моей аудиторией, огромной аудиторией. Я несу ответственность за посты, которые я выставляю, и они никогда не идут вразрез с моей позицией и моими взглядами.

Я не рекламирую не проверенные продукты. Мои подписчики знают, что я пропагандирую самые правильные и стандартные ценности: это нормальная семья, здоровые отношения, дети, любовь. У меня много хейтеров, но с ними у меня разговор короткий. Я не пытаюсь навязывать аудитории никаких мнений, я просто показываю свою жизнь. Если этого кого-то вдохновляет и мотивирует, то я только рада. Значит все правильно и все не зря.

Новый сезон шоу «Перезагрузка» смотрите с 12 июля в 11.00 на ТНТ