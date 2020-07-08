2020-07-07T15:51:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 8 июля 2020: заразились еще человек

С начала пандемии в регионе выявлено 6 520 случаев заражения
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала исследований в регионе проведено более 125,7 тысяч тестов на COVID-19.С начала исследований в регионе проведено более 125,7 тысяч тестов на COVID-19.Фото: Эдуард Абрамов
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились уже 6 520 человек. На данный момент 3 680 ранее инфицированных выздоровели, 49 - скончались.

По данным местного оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство случаев приходится на Ульяновск (3 546). Остальные зараженные из Димитровграда (499), Карсунского района (341), Инзенского района (246), Барышского района (229), Новомалыклинского района (183), Цильнинского района (161), Николаевского района (157), Мелекесского района (125), Ульяновского района (114), Тереньгульского района (108), Сенгилеевского района (107), Чердаклинского района (100), Новоспасского района (97), Новоульяновска (92), Вешкаймского района (81), Майнского района (78), Кузоватовского района (60), Сурского района (46), Старокулаткинского района (40), Старомайнского района (40), Павловского района (39), Радищевского района (24) и Базаросызганского района (7).

Местный Роспотребнадзор отметил, что в области проведено более 125,7 тысяч тестов на COVID-19, обследовано порядка 117,7 тысяч человек. Под медицинским наблюдением продолжают находиться 4,5 тысяч пациентов.

Глава региона Сергей Морозов, который ранее несколько месяцев ежедневно комментировал ситуацию с коронавирусом на своих страницах в социальных сетях, перестал это делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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