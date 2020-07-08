Коронавирус в Татарстане, последние новости на 8 июля 2020: с начала пандемии проведено более 303 тысяч тестов на инфекцию

По данным на утро среды, 8 июля, в Татарстане выявлено 4 823 случая коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на данный момент выздоровели 3 786 зараженных, скончались - 14. В то же время региональный штаб дает другие цифры: 3 639 выздоровевших и 18 скончавшихся.

- Исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» и 12 лабораториях государственных медицинских организаций республики (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск), - напоминают в местном Роспотребнадзоре. - Еще пять лабораторий частной формы собственности проводят исследования на новую коронавирусную инфекцию на возмездной основе по желанию граждан (не по медицинским показаниям). Четыре из них в Казани, одна – в Набережных Челнах.Заметим, что с начала пандемии в республике проведено более 303 тысяч тестов на COVID-19.

О СИТУАЦИИ НА ПАО "КАМАЗ"

Ранее "Комсомолка" писала, что на нескольких структурных подразделениях ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах были выявлены очаги коронавируса. Накануне же на предприятии сообщили о сокращении числа рабочих, которые находятся на больничном.

- Общее число камазовцев, находящихся на больничном со всеми видами заболеваний, в июле текущего года сократилось на 29% по сравнению с предыдущим месяцем, и вышло на среднемесячные показатели прошлых лет. При этом тенденция к снижению заболеваемости продолжается. Таким образом, меры компании, принятые для профилактики заболеваемости в условиях пандемии, приносят ощутимый результат, - написал на своей странице в социальной сети глава пресс-службы "КАМАЗа" Олег Афанасьев.