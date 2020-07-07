2020-07-07T14:51:42+03:00
Общество

Казань – «Город трудовой доблести»: что это значит и как отпразднуют

Соответствующее почетному званию удостоверение столице Татарстана вручит президент России Владимир Путин
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
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В Казани уже отметили салютом получение почетного звания «Город трудовой доблести». Напомним, Владимир Путин одобрил его присвоение 20 городам России. В ближайшем будущем Глава государства вручит столице Татарстана соответствующее удостоверение. ОБ этом на пресс-конференции журналистам сообщила зам главы Казани Людмила Андреева.

Также она рассказала, что это значит стать «Городом трудовой доблести». Так, во славу тыловиков, которые совершали подвиги на заводах ради обеспечения Победы в Великой Отечественной войне, в Казани установят памятную стелу. Сейчас, по словам Андреевой, для нее ищут в городе место.

Подобные стелы, к слову, появятся в различных районах столицы Татарстана. На каждой из них будет описан тот или иной трудовой подвиг казанцев.

Кроме того, почетное звание городу дает возможность заняться разработкой программ по сохранению трудового наследия. В частности, идет речь о поддержке заводских музеев.

КАК ОТМЕТЯТ

Одним салютом факт присвоения Казани звания «Город трудовой доблести» дело не ограничится. Так, по словам Людмилы Андреевой, несмотря на пандемию коронавируса, праздничные мероприятия все же состоятся.

Так, сейчас составляются списки живущих в Казани тружеников тыла. Их собираются чествовать в Казанской Ратуше и на родных предприятиях. Празднование распространится и за пределы города. В Татарстане накануне Дня республики – 30 августа, на предприятиях, которые обеспечивали фронт всем необходимым, пройдут концерты и чествование местных тружеников тыла.

Кроме того, в школах и вузах Казани запланированы торжественные линейки в честь присвоения звания «Город трудовой доблести», встреча с героями праздника и работниками заводских музеев.

Будет запущена специальная акция, посвященная вниманию труженикам тыла. К каждому из них придут с наградами. Изданная Нацмузеем Татарстана книга «Казань - все для фронта, все для победы» поступит в школьные библиотеки, где с 1 сентября по ней стартуют публичные чтения.

Еще одна акция «Открой историю трудовой славы своей семьи» позволит казанцам узнать важные факты о жизни своих родственников.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Напомним, президент России Владимир Путин в 2020 году одобрил первые 20 заявок от городов на присвоение почетного звание. После Казани на него теперь претендует и татарстанский Зеленодольск.

СПРАВКА

С первых дней Великой Отечественной войны Казань и Татарская АССР развернули масштабную работу: все ресурсы были направлены на нужды фронта В этот период на военный лад были перестроены 139 предприятий города. Более 70 производств были эвакуированы в Казань из различных регионов страны.

В годы Великой Отечественной войны в городе выпускалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для фронта. Нередко горожане умирали прямо у станков, отдавая последние силы ради будущей победы. На казанских предприятиях ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию.

За самоотверженный труд в тылу более тысячи человек в Казани были награждены правительственными орденами, около 74 тысяч отмечены медалями, а более 10 человек удостоены звания Героя Социалистического труда. Кроме того, 43 тысячам казанцам присвоено почетное звание «Труженик тыла».

ИСТОЧНИК KP.RU

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