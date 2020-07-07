2020-07-07T12:21:30+03:00
Общество

Чтобы накопить на квартиру, обычной семье из Татарстана нужно 8,4 года

Средняя стоимость жилья площадью 60 квадратных метров в республике составляет 4,2 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Татарстан занимает 62 место в рейтинге регионов России по доступности жилья.Татарстан занимает 62 место в рейтинге регионов России по доступности жилья.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Обычной семье из Татарстана нужно примерно 8,4 года, чтобы накопить на типовую квартиру. И это при том, что средняя стоимость жилья площадью 60 квадратных метров на начало 2020 года в республике составляла 4,2 миллиона рублей. Такие данные после исследования в регионах России приводят эксперты РИА Рейтинг.

Заметим, за последний год квартиры в новостройках Казани подорожали на 6%. Сейчас один квадратный метр в них стоит порядка 86,6 тысяч рублей, сообщает ЦИАН.

Известно, что на покупку типовой квартиры жителям соседних с Татарстаном регионов понадобится меньше времени. Так, семьям в Ульяновской области на это требуется 8,3 года, в Чувашии - 7,9 лет, а Марий Эл - 6,8 лет.

К слову, быстрее всего в России собственное жилье могут купить жители Магаданской области (1,6 года). А вот дольше всего придется ждать севастопольцам (15,5 лет).

- В среднем по России для приобретения типовой квартиры в первом квартале 2020 года нужно копить 4,6 лет, - отмечают эксперты. - Данный результат можно объяснить опережающими темпами роста номинальной начисленной заработной платы и суммы депозитов физических лиц по сравнению с темпами роста стоимости квадратного метра типовой квартиры на вторичном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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