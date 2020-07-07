Коронавирус в Чувашии, последние новости на 7 июля 2020: вспышка инфекции на промышленном предприятии

По последним данным, в Чувашии было выявлено 68 новых зараженных COVID-19. Так, с начала пандемии в республики зафиксировано 5 454 инфицированных. Из них уже выздоровели 3 029 человек – 21 пациент за прошедшие сутки, а скончались 40 человек.

По сравнению с прошлой неделей, на лицо резкий прирост заболевших коронавирусом. Как объяснил на очередном совещании врио главы Чувашии Олег Николаев, он произошел из-за вспышки инфекции на одном из промышленных предприятий республики. На нем COVID-19 разом заразились около 60 сотрудников.

Очаг инфекции, по словам Николаева, уже локализован и ситуация находится под контролем. Врио главы Чувашии на совещании поручил чиновникам на местах еще раз проинформировать предприятия и организации о необходимости профилактических мер по нераспространению коронавируса.