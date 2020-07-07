Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 7 июля 2020: темп прироста заболеваемости составляет 0,88%

По последним данным в Марий Эл было зафиксировано 28 новых случаев коронавируса. При этом за сутки от него излечились 4 человека. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 3 128 больных COVID-19, выздоровело уже 2 857 пациентов, а скончалось 24.

По данным Роспотребнадзора Марий Эл, сейчас в регионе темп прироста заболеваемости составляет 0,88%, коэффициент распространения – 1,0. Из-за коронавируса на сегодня под меднаблюдением находятся 1 137 человек, 1 094 из них контактировали с зараженными. У 47,9% инфицированных COVID-19 болезнь протекает в легкой форме, у 27% – в средней форме тяжести, у 5,5% – в тяжелой. И лишь 19,6% зараженных перенесли ее без каких-либо симптомов.