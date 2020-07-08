10 июля Союз «Торгово-промышленная палата РТ» подводит итоги республиканского конкурса «100 лидеров» - Татарстан будущего!

Проект ориентирован на молодежь от 18 до 35 лет и направлен на привлечение активных, идейных, одаренных молодых людей в предпринимательскую деятельность. "100 лидеров" - Татарстан будущего - это бизнес-интенсив для студентов, молодых специалистов и начинающих предпринимателей. Проект дает знания о том, как работать в команде, как начать и правильно вести свой бизнес, как воплотить в жизнь бизнес-идею.

Конкурс был запущен 4 февраля. За 20 дней на участие в конкурсе зарегистрировались свыше 250 молодых людей. Большую заинтересованность вызвала сферы – образование и профессиональная подготовка, промышленность и IT.

Научный руководитель проекта - Советник руководителя ФАС России, к.э.н., бизнес-тренер Федоренко Михаил Владимирович:

«В период ограничительных мер обучающие модули проводили онлайн. Полсотни часов провели в формате ВКС. На сегодняшний день 19 команд презентовали свои социально-ориентированные проекты. Это 19 проектов в разных сферах: IT, промышленность, спорт и здоровый образ жизни, образование, сельское хозяйство. Предзащита прошла оффлайн 25 и 26 июня»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 10 июля в 16.00 в конгресс-зале ТПП РТ. На церемонию приглашены: Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Зяббаров Марат Азатович, руководители республиканских министерств и ведомств, общественных организаций, политические деятели республики, представители деловых кругов. Призовой фонд конкурса 500 тысяч рублей.

В церемонии награждения примет участие Президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимур Хакимов. Руководители двух бизнес-объединений планируют объявить о втором этапе конкурса «Лидеры Татарстана и Башкортостана».

СПРАВКА

Запуск проекта состоялся 4 февраля.

За 20 дней зарегистрировались свыше 250 молодых людей.

29 февраля эксперты провели собеседование.

Из 250 участников отобрали 100 лучших.

4 марта СТАРТ проекта и начало бизнес-интенсива.

Провели три модуля офлайн и пять онлайн модулей.

В конкурсе участвует 19 команд, 19 проектов в разных сферах: IT, сельское хозяйство, образование, спорт, промышленность.

Куратор проекта Советник руководителя ФАС России, к.э.н., бизнес-тренер, предприниматель-эксперт – Федоренко Михаил Владимирович.

Призовой фонд – 500 тысяч рублей.