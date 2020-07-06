Потоп на улице Фучика в Казани: прорвало трубу более 500 домов остались без воды

Сегодня, 6 июля, в экстренные службы Казани поступило сообщение о потопе на улице Фучика. Оказалось, что там в доме 105б прорвало водопровод. Вода хлынула наружу и затопило дороги. Машин и общественный транспорт с трудом преодолевали опасный участок – был риск заглохнуть и встать посреди потока.

- Из-за аварии былопонижено давление холодного водоснабжения а Приволжском районе: в поселках Алтан, Плодопитомник и Матур ; а также в Советском районе: в поселках Восточный и Привольный, - сообщили в МЧС Татарстана. - Всего (ориентировочно) - 506 многоквартирных домов, 45 детских садов, 17 СОШ, 22 административных здания, Республиканская клиническая инфекционная больница, Республиканская клиническая больница, 2 котельные.

Пока ликвидировали аварию, был организован подвоз воды для жителей верхних этажей. В итоге вечером поврежденный участок трубы был перекрыт, водоснабжение возобновлено в штатном режиме по кольцевой сети.