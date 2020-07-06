За +30 градусов: сколько продержится жара в Татарстане

Вот уже несколько дней кряду в Татарстане стабильно держится настоящая жара – столбики термометров днем превышают отметку в +30 градусов. Региональный Гидрометцентр сообщил сколько еще продержится такая температура воздуха в республике и предупредил об ухудшении погоды.

Так, по последним прогнозам, вечером 6 июля в Татарстане местами ожидаются кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 15-20 м/с, локально возможны шквалы до 23 м/с, а также град.

Дело в том, что Татарстан находится сейчас в размытом барическом поле, а при такой жаре очень велики шансы на то, что разовьется мощная кучево-дождевая облачность.

Во вторник, 7 июля, региона будет располагаться на периферии восточного антициклона, центр которого придется на Екатеринбург. Осадки маловероятны, днем температура воздуха будет в пределах от +29 до +34 градусов. Такая погода сохранится и в среду, 8 июля.

А днем 9 июля на Татарстан свое влияние распространит сначала атмосферный фронт, а после теплый сектор южного циклона. Местами продут грозовые дожди, во время которых ожидается усиление ветра до 20 м/с. При этом жара и тогда не отступит – воздух днем может прогреться до +35 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, чуть прохладней станет лишь в субботу, 11 июля. В регион придет холодный фронт и максимальные значения температуры воздуха днем будут в пределах от +23 до +28.

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