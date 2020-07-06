Феминистки из Казани облили невесту "кровью", чтобы привлечь внимание
В социальных сетях начали появляться фотографии облитой кровью невесты из Казани. Выяснилось, что это - дело рук местных феменисток. Активистки движения "ФемКызлар" устроили своеобразную фотосессию у ЗАГСа в Кировском районе города.
По их задумке, после торжественного заключения брака молодожены и их гости начинают фотографироваться у ЗАГСа. В какой-то момент на новоиспеченную супругу выливают несколько ведер "крови", после чего она падает на землю. Муж же начинает тащить девушку за ноги в машину. Вот только этот кошмар был не настоящим, как и сама свадьба.
Кровавую свадьбу устроили "невеста" и ее коллеги. Таким образом феминистки решили напомнить посетителям ЗАГСа и прохожим о проблеме домашнего насилия, заявили сами активистки движения "ФемКызлар".
К слову, использовали ли для этой акции настоящую кровь или это была все же краска, разведенная в воде, не сообщается. Но вряд ли авторы этого перфоманса настолько были жестоки и действительно разыскали такое количество настоящей крови.
ИСТОЧНИК KP.RU