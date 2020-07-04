Салют в честь присвоения Казани звания "Города трудовой доблести": как это было

Вечером в пятницу, 4 июля, на Кремлевской набережной и у центра семьи “Казан” в столице Татарстана было многолюдно. Людей могло бы быть и еще больше, но пандемия сделала свое дело. Причиной массового желания прогуляться стало не только окончание рабочей недели, но и внеплановый салют. Фейерверк в честь присвоения Казани звания города героя.

Фейерверк был запущен с трех точек - двух барж на реке "Казанка" и понтона у парка аттракционов "Кырлай". Шоу заняло пять минут, но обсуждается горожанами в соцсетях до сих пор.

Напомним, 2 июля Президент России Владимир Путин одобрил присвоение 20 городам звания «Город трудовой доблести». Кроме Казани такой чести удостоились Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи - 20 из 28 городов, которые подали заявки. За столицу Татарстана свои голоса отдали 2,4 миллиона человек, среди которых и жители других регионов.

Звание "Город трудовой доблести" должно увековечить подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Речь идет об производстве на предприятиях военной и гражданской продукции.